Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı | "Sen bizim arkamızdan iş mi çevirdin?"

Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen bizim arkamızdan iş mi çevirdin?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm 2. fragmanı...

Hakan, Züleyha'yı şaşırtıyor

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Betül ve Abdülkadir taktik değiştiriyor

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.