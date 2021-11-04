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Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 3. fragmanı | Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 3. fragmanı | Çukurova'da güç dengeleri değişiyor

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Giriş: 04.11.2021 13:10
Güncelleme:04.11.2021 13:11
Bir Zamanlar Çukurova 111. yeni bölüm 3. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölümünde tüm dengeler değişiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 3. fragmanı...

LEYLA BEBEĞİ BEKLEYEN KORKUNÇ KAZA

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

ÜMİT'İN CİNAYET KURBANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

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