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Videolar Bir Zamanlar Çukurova Videoları Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Züleyha Demir'den boşanmak istiyor!

Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Züleyha Demir'den boşanmak istiyor!

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Giriş: 27.10.2021 12:43
Bir Zamanlar Çukurova 110. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. Yepyeni kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında Züleyha Demir'den boşanmak istiyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı...

Züleyha Demir'den boşanmak istiyor!

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Hakan ve Fikret arasında gerilim bitmiyor

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan duygularını saklayamıyor

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

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