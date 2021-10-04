Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti..."

Bir Zamanlar Çukurova 107. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona fırtına gibi başladı. İzleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına, "Bu dünyadan bir Ali Rahmet Fekeli geçti..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...