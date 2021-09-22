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Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanıyor

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Giriş: 22.09.2021 10:59
Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm 2. fragmanı izle | Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona da fırtına gibi başladı. İzleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, intikam için Çukurova'ya gelen Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanırken Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.İşte.

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

ŞİRKETTE BETÜL, KONAKTA ŞERMİN TERÖR ESTİRİYOR

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

FEKELİ'DEN HAKAN'A 'HOŞGELDİN' YEMEĞİ

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

DEMİR'İN YÜZÜĞÜ, ZÜLEYHA'YI YENİDEN UMUTLANDIRIYOR

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

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Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm fragmanı yayınlandı
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