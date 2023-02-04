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Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı! "Güneş ile senin için son bir gösteri hazırladık!"

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Giriş: 04.02.2023 15:39
Güncelleme:04.02.2023 15:39
Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Güneş ile senin için son bir gösteri hazırladık!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 22. bölüm fragmanı...

"Son Gösteri"

Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar. Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar. Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır. Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.

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