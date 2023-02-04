Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm 2. fragmanı! "Bu ikimizin arasında!"

Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu ikimizin arasında!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 22. bölüm 2. fragmanı...