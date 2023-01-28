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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı! "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"

Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı! "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"

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Giriş: 28.01.2023 12:31
Güncelleme:28.01.2023 12:31
Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 21. bölüm 2. fragmanı...

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

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