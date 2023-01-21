Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı! "O evde başta Ümran Hanım olmak üzere herkes bir şey saklıyor!"

Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "O evde başta Ümran Hanım olmak üzere herkes bir şey saklıyor!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 20. bölüm fragmanı...