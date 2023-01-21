21 Ocak 2023, Cumartesi
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Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı! "Beni bu evde yalnız mı bırakacaksın?"
Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Beni bu evde yalnız mı bırakacaksın?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 20. bölüm 2. fragmanı...