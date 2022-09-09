09 Eylül 2022, Cuma
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Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı izle! "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!"
Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Dizinin merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına, "Ben onu bulmak zorundayım, ben onu kaybedemem!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni fragmanı...