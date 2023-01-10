Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı! "Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır..."

Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Hayatta en zor şey, bir insanı anlamaktır..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 19. bölüm fragmanı...