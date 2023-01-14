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Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı! ''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?''

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Giriş: 14.01.2023 15:44
Güncelleme:14.01.2023 15:44
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 19. bölüm 2. fragmanı...

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

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’’Seviyorsun değil mi Fırat’ı?’’
''Seviyorsun değil mi Fırat'ı?''
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