Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı! "Seni hiçbir zaman görmeyeceğim ve duymayacağım!"

Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Seni hiçbir zaman görmeyeceğim ve duymayacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 18. bölüm 2. fragmanı...