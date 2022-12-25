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Bir Küçük Gün Işığı 17. bölüm fragmanı! "Elif seni rahatsız eden başka bir şey var"

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Giriş: 25.12.2022 17:08
Güncelleme:25.12.2022 17:08
Bir Küçük Gün Işığı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Elif seni rahatsız eden başka bir şey var" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 17. bölüm fragmanı...

"Hayalim Sensin"

Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır. Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır. Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister. Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz. Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur. Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder. Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru anı, nikâh törenini, bekliyordur. Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.

Elif seni rahatsız eden başka bir şey var
"Elif seni rahatsız eden başka bir şey var"
Sen deniyorsun, ben deniyorum ama olmuyor! Yine kazanan annen oluyor!
"Sen deniyorsun, ben deniyorum ama olmuyor! Yine kazanan annen oluyor!"
Bizim şu an bir tek amacımız Elif’i hapse göndermek
"Bizim şu an bir tek amacımız Elif'i hapse göndermek"
O kadın cezası neyse çekecek!
"O kadın cezası neyse çekecek!"
Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım...
"Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım..."
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı!
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı!
Ben doğurmadım ama o benim kızım!
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Sonunda karşılaştık. Petek!
"Sonunda karşılaştık. Petek!"
Elif ben seni seviyorum
"Elif ben seni seviyorum"
Aşk deliliktir Elif, dağları da deler, köyleri de yakar
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Annem, müstakbel gelinim Elif, demek istedi
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