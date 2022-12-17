Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı! "Sen deniyorsun, ben deniyorum ama olmuyor! Yine kazanan annen oluyor!"

Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen deniyorsun, ben deniyorum ama olmuyor! Yine kazanan annen oluyor!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 16. bölüm fragmanı...