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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm 2. fragmanı! "Bizim şu an bir tek amacımız var o da Elif'i hapse göndermek"

Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm 2. fragmanı! "Bizim şu an bir tek amacımız var o da Elif'i hapse göndermek"

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Giriş: 10.12.2022 16:43
Güncelleme:10.12.2022 16:43
Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bizim şu an bir tek amacımız var o da Elif'i hapse göndermek" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 15. bölüm fragmanı...

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır. Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir. Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar. Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır. Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir. Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?

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