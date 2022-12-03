Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı! "İzin verin göreyim ben onu. Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım..."

Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "İzin verin göreyim ben onu. Orada korkuyor biliyorum lütfen, yalvarırım..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 14. bölüm fragmanı...