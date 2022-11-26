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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı! "Sosyal Hizmetler Elif'i araştırıyor, onun sana kötü davrandığını düşünüyorlar"

Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı! "Sosyal Hizmetler Elif'i araştırıyor, onun sana kötü davrandığını düşünüyorlar"

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Giriş: 26.11.2022 16:04
Güncelleme:26.11.2022 16:04
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sosyal Hizmetler Elif'i araştırıyor, onun sana kötü davrandığını düşünüyorlar" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 13. bölüm fragmanı...

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir. Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur. Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

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Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı!
Bir Küçük Gün Işığı 13. bölüm fragmanı!
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