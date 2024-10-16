16 Ekim 2024, Çarşamba
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Bir Gece Masalı'nın 8. bölüm fragmanı (22 Ekim Salı 2024)
Geçtiğimiz akşam (15 Ekim Salı) atv ekranlarında 7. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.