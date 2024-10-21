Bir Gece Masalı 8. Bölüm 2.Fragmanı (22 Ekim Salı 2024)

Geçtiğimiz akşam (15 Ekim Salı) atv ekranlarında 7. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 8. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.