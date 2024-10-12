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Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı (15 Ekim Salı 2024)

Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı (15 Ekim Salı 2024)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:12
Güncelleme:12.10.2024 11:13
ATV'^nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Sıla isimli karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ecem Çalhan diziyle ilgili yaşadığı heyecanı anlattı. Çalhan rolünü ve projeye dair bilinmeyenleri paylaşırken "Seçtiğini değil onun için seçileni yaşıyor Sıla" ifadelerini kullandı.
Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 7.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 7.Bölüm Fragmanı
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Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
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