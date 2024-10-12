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Bir Gece Masalı 7. Bölüm 2. Fragmanı (15 Ekim Salı 2024)
ATV'^nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Sıla isimli karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ecem Çalhan diziyle ilgili yaşadığı heyecanı anlattı. Çalhan rolünü ve projeye dair bilinmeyenleri paylaşırken "Seçtiğini değil onun için seçileni yaşıyor Sıla" ifadelerini kullandı.