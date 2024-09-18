Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı (18 Eylül 2024)

Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.