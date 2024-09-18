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Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı (17 Eylül 2024)

Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı (17 Eylül 2024)

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Giriş: 18.09.2024 14:51
Güncelleme:18.09.2024 15:34
Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
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