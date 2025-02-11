Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı

Mahir’den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat’ın evine gider. Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır. Sevde’nin hamileliğini öğrenen Efsane ortadan kaybolmuştur. Ferman büyük bir aşk acısının içine düşer ve Mahir’e sarılır. Afet ise Sevde’yi de alarak sahte bir hocaya gider. Bu ziyaret Sevde’nin içine büyük bir kuşku tohumu düşürür. Canfeza ve Mahir arasında ipler gerilirken Canfeza’nın İnci’nin başına açtığı bir tuzağa düşmesi Mahir’i allak bullak eder.