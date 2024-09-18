Bir Gece Masalı 2. Bölüm 2. Fragman

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.