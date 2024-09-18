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Bir Gece Masalı 2. Bölüm 2. Fragman

Bir Gece Masalı 2. Bölüm 2. Fragman

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Giriş: 18.09.2024 14:50
Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı 18 Eylül 2024
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı (18 Eylül 2024)
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
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