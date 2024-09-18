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Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı (3 Eylül 2024)

Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı (3 Eylül 2024)

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Giriş: 18.09.2024 14:47
Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı 18 Eylül 2024
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı (18 Eylül 2024)
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
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