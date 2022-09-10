10 Eylül 2022, Cumartesi
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Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragmanı yayınlandı! "Bir imparator ölecekse, tahtında ölmelidir!"
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni fragmanı yayınlandı! atv'nin merakla beklenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmaz"ın yayın tarihi belli oldu. 20 Eylül Salı 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni tanıtımına "Bir imparator ölecekse, tahtında ölmelidir!" sözleri damga vuruyor.