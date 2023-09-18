Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm 2. fragmanı | "Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle gelin!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezonuyla ekrana bomba gibi dönüş yaptı. 37'nci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni tanıtımına, "Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle, itinizle köpeğinizle nasıl geliyorsanız gelin!" sözleri damga vurdu.