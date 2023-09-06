06 Eylül 2023, Çarşamba
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Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm 2. fragmanı | "İstanbul'a dönmeye karar verdim!"
Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm 2. fragmanı! atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon tanıtımları yayınlandı. 36'ncı bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın tanıtımına, "İstanbul'a dönmeye karar verdim!"sözleri damga vurdu.
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. 2. sezon ilk bölümüyle 12 Eylül Salı günü sevenleriyle bulaşacak Ben Bu Cihana Sığmazam.