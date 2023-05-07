Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm fragmanı izle! "Kayıkçı'ya selam söyle, öyle böyle alabora olacak!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Kayıkçı'ya selam söyle, öyle böyle alabora olacak!" sözleri damga vurdu.