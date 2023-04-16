Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı izle! "Ağabeyimin ölüm emrini verdikten sonra bu eve nasıl gelebildin?"

Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Ağabeyimin ölüm emrini verdikten sonra bu eve nasıl gelebildin?" sözleri damga vurdu.