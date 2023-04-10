Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı izle! "Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!" sözleri damga vurdu.

Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir. Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.

Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür. Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.

Leyla, haklı gerekçelerle dahi olsa Firuze'nin sürekli hayatlarında olmasından rahatsız olur ve Cezayir'den bu konuya bir çözüm bulmasını ister. Leyla'nın ağabeyi Bekir ile ilgili şüpheleri vardır ve bu şüpheleri gidermek için etrafını sorgulamaya başlar.

Zeliha, aktif göreve dönmek için Atakan'a ısrar eder. Atakan, Zeliha'ya zor bir görev verir.

Canan'ın aklında Ethem'in katiliyle ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Ethem'in katilini Cezayir'e sormak için onun mekanına gider.

Tatavlalı, Cezayir'in kurduğu tuzağa düşer mi? Cezayir, Tatavlalı'nın gönderdiği mesaja nasıl karşılık verir? Cezayir, Leyla ve Firuze arasındaki gerilime bir çözüm bulacak mı? Leyla, Bekir ile ilgili bir ipucuna ulaşacak mı? Zeliha, verilen görevin altından kalkacak mı?