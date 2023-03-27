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Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı izle! "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!"
Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler. Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar.
Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir. Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.
Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.
Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur. Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.
Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılar? Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi? Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak?