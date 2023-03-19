Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm fragmanı izle! "Hesap sormayacağız artık, kelle alacağız!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Hesap sormayacağız artık, kelle alacağız!" sözleri damga vurdu.