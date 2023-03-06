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Videolar Ben Bu Cihana Sığmazam Videoları Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı izle! "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı izle! "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!"

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Giriş: 06.03.2023 13:58
Güncelleme:06.03.2023 13:58
Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Sen tek kurşunla ölecek adam değilsin!" sözleri damga vurdu.

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir. Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder. Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir.

Ateş, manevi babası Bassilius'un gerçek kimliğini öğrenecek mi? Süheyla, Leyla'nın uyarılarına rağmen Orhan'la birlikte olacak mı? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba Cezayir'in öcünü Tatavlalı'dan alabilecek mi?

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