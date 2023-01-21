Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı izle! "Onlar memleketi karıştırma peşinde, biz de onların peşinde olacağız!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Onlar memleketi karıştırma peşinde, biz de onların peşinde olacağız!" sözleri damga vurdu.