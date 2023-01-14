Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı izle! "Senin cehennemin benim!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Söz konusu vatansa affetmek bize düşmez" sözleri damga vurdu.