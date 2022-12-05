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Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı izle! "Namlunun ucunda onlar yok, ben varım!"

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Giriş: 05.12.2022 12:27
Güncelleme:05.12.2022 12:27
Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Namlunun ucunda onlar yok, ben varım!" sözleri damga vurdu.

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı izle! Namlunun ucunda onlar yok, ben varım!
Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm fragmanı izle! "Namlunun ucunda onlar yok, ben varım!"
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