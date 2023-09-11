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Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı | "Bizim birlikte olmamız mümkün değil."

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Giriş: 11.09.2023 17:03
Güncelleme:11.09.2023 17:04
Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 23. bölüm fragmanına "Bizim birlikte olmamız mümkün değil." sözleri damga vurdu.
Bizim birlikte olmamız mümkün değil.
"Bizim birlikte olmamız mümkün değil."
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