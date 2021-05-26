Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası’ndan ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Hatay’ın etkileyici coğrafyasında çekilen dizinin ilk tanıtımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimleri kadrosunda buluşturan ve Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak hazırlanan Kalp Yarası yakında atv’de başlıyor!