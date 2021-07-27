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İkimizin Sırrı 1. bölüm 3. fragmanı | "O lanet geceden beri peşimizdeler!"

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Giriş: 27.07.2021 15:14
Güncelleme:27.07.2021 15:14
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en çok izlenen dizileri ekrana getiren atv, bomba bir işe daha imza atıyor. Aras Aydın, Leyla Feray ve Bestemsu Özdemir'in başrollerini paylaştığı "İkimizin Sırrı" yakında atv'de başlıyor. Peş peşe gelen tanıtımlar izleyicilerin dikkatini çekerken dizinin yayınlanan yeni fragmanında "O lanet geceden beri peşimizdeler!" sözleri dikkat çekiyor. İşte atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nın yeni tanıtımı...
İkimizin Sırrı 1. bölüm 3. fragmanı | O lanet geceden beri peşimizdeler!
İkimizin Sırrı 1. bölüm 3. fragmanı | "O lanet geceden beri peşimizdeler!"
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Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası yeni bölüm fragmanı
Baş Belası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası yeni bölüm fragmanı
Baş Belası 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Baş Belası 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Baş Belası 2. bölüm fragmanı yayınlandı
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