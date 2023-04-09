09 Nisan 2023, Pazar
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Kardeşlerim 86. yeni bölüm fragmanı izle | "Asiye ile Doruk'u da kaçırdılar!"
Kardeşlerim 86. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Asiye ile Doruk'u da kaçırdılar!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 86. bölüm tanıtımı...