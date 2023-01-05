Ateş Kuşları'nın yayın tarihi belli oldu! "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez"

Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları yayınlanan tanıtım filmleriyle beklentiyi adım adım yükseltirken oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekti. Sezona damga vurmaya hazırlanan yapımın yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 13 Ocak Cuma 20.00'de izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni tanıtımına, "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez." sözleri damga vurdu.