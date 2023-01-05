05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları'nın yayın tarihi belli oldu! "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez"

Ateş Kuşları'nın yayın tarihi belli oldu! "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 13:57
Güncelleme:05.01.2023 13:57
Atv’nin yeni dizisi Ateş Kuşları yayınlanan tanıtım filmleriyle beklentiyi adım adım yükseltirken oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekti. Sezona damga vurmaya hazırlanan yapımın yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 13 Ocak Cuma 20.00'de izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni tanıtımına, "Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez. Hele çocuklarınki, hiç helal edilmez." sözleri damga vurdu.
Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez
"Yetim hakkı yiyenler de unutmasın. Bazı haklar helal edilmez"
“Ateş Kuşları”ndan yeni tanıtım! Biz kimiz? Köksüzler!
“Ateş Kuşları”ndan yeni tanıtım! "Biz kimiz? Köksüzler!"
Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile
"Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile"
Ali, bu bebek bizim olsun mu?
"Ali, bu bebek bizim olsun mu?"
Daha Fazla Video Göster