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Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları'nın ikinci tanıtımı yayınlandı! "Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni..."

Ateş Kuşları'nın ikinci tanıtımı yayınlandı! "Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile. Sevgiyi, şefkati, en çok da güveni..."

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Giriş: 05.12.2022 10:49
Güncelleme:05.12.2022 10:49
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile
"Sokakta onlardan çalınan her şeyi bana vermiş bu aile"
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"Ali, bu bebek bizim olsun mu?"
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