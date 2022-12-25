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“Ateş Kuşları”ndan yeni tanıtım! "Biz kimiz? Köksüzler!"

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Giriş: 25.12.2022 13:42
Güncelleme:25.12.2022 13:42
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Ateş Kuşları'nın yeni tanıtımı yayınlandı. En büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak olan dizinin yeni tanıtımına "Biz kimiz? Köksüzler!" sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın yeni tanıtımı...
“Ateş Kuşları”ndan yeni tanıtım! Biz kimiz? Köksüzler!
“Ateş Kuşları”ndan yeni tanıtım! "Biz kimiz? Köksüzler!"
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