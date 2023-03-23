Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı izle | "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan"

Ateş Kuşları 9. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 9. bölüm 2. fragmanına, "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" sözleri damga vurdu.

Gülayşe, Zümrüt'ün karşısına dikiliyor

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez. Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir. Elindeki keskin bıçak ya Zümrüt'e ya da kendine dönecektir. Zümrüt, Çatal'a Ateş Kuşları'nın yerini söyleyecek mi?

Gülayşe ile Barbaros'un ilk yemeği

Gülayşe, nihayet ilk yemeğinde âşık olduğu Barbaros'un karşısındadır.

Barbaros'un büyük sırrı ortaya mı çıkıyor?

Barbaros, Çatal'ın oyunundan kurtulmaya çalışırken Sabit, Barbaros'un büyük sırrını öğrenir. Barbaros polistir! Peki Gülayşe, Barbaros'un bu sırrını öğrenecek mi? Aşkına kavuştuğunu zannederken bu yalan ortaya mı çıkacak?

Küçük Sabit, anesiyle karşı karşıya

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir imtihan bekler. Sabit sokaklarda annesiyle karşılaşır. Yoksa Köksüzler için yeni bir hayat mı başlayacaktır?