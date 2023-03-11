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Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı izle | “Birbirimiz için her türlü bedeli öderiz değil mi ağabey?”

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Giriş: 11.03.2023 16:51
Güncelleme:11.03.2023 16:51
Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 8. bölüm fragmanına, “Birbirimiz için her türlü bedeli öderiz değil mi ağabey?”sözleri damga vurdu.
“Birbirimiz için her türlü bedeli öderiz değil mi ağabey?”
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