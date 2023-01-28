28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları 4. bölüm fragmanı izle | "Kaybolanları kimse aramaz. Kimse bulmak istemez onları..."

Ateş Kuşları 4. bölüm fragmanı izle | "Kaybolanları kimse aramaz. Kimse bulmak istemez onları..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2023 11:59
Güncelleme:28.01.2023 11:59
Ateş Kuşları 4. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 4. bölüm fragmanına, "Kaybolanları kimse aramaz. Kimse bulmak istemez onları..." sözleri damga vurdu.
Kaybolanları kimse aramaz. Kimse bulmak istemez onları...
"Kaybolanları kimse aramaz. Kimse bulmak istemez onları..."
Gülayşe’nin geçmişinin peşindeler
Gülayşe’nin geçmişinin peşindeler
Köksüzler sokağa döndü
"Köksüzler" sokağa döndü
Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı | Seni kim koruyacak?
Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı | "Seni kim koruyacak?"
Barbaros gerçeğin peşinde
Barbaros gerçeğin peşinde
Mola Yeri’nde büyük yangın
Mola Yeri’nde büyük yangın
’’Benim kızım bir yerlerde nefes alıyor.’’
''Benim kızım bir yerlerde nefes alıyor.''
Bu dünyada herkes var biz yokuz.
"Bu dünyada herkes var biz yokuz."
Büyük sır perdesi aralandı
Büyük sır perdesi aralandı
Türkiye bu sahneleri konuşuyor
Türkiye bu sahneleri konuşuyor
Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…
"Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…"
Daha Fazla Video Göster