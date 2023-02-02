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Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle | "Yakarsa dünyayı garipler yakar."

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Giriş: 02.02.2023 13:22
Güncelleme:02.02.2023 13:22
Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 4. bölüm fragmanına, "Yakarsa dünyayı garipler yakar." sözleri damga vurdu.

Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde! Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi? Ateş Kuşları'nın büyük sınavı Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Köksüzler yakayı ele mi verecek? Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

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Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle | Yakarsa dünyayı garipler yakar.
Ateş Kuşları 4. bölüm 2. fragmanı izle | "Yakarsa dünyayı garipler yakar."
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